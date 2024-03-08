Світ

Снаряди з усього світу

В той час як наші влада й опозиція, оговтавшись від шоку перших двох років війни і, вочевидь, втомившись від імітації якоїсь подоби єдності, почали звичну гризню між собою, питаннями обороноздатності України займаються інші держави. Президент Чехії Петер Павел заявив, що його країна знайшла спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього. “Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел”, – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія “шукає військове постачання по всьому світу, а потім працює з партнерами по НАТО” і окремо відзначив Данію, Нідерланди і Канаду, які забезпечили ресурси для доставки військового обладнання до Чехії. “Потім ми швидко переправляємо його в Україну”, – пояснив він. “Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 тисяч – калібру 122 мм, які зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування. Ми звернемося по допомогу до партнерів у США, Німеччині, Швеції тощо”, – зазначив Павел. Сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить 1,5 мільярда доларів.

Погані спогади

Якщо твердження “Кохання стає міцнішим на відстані” є правильним, то можна припустити, що й відносини між маленькою та непомірно великою країнами тільки поліпшаться від того, що вони будуть подалі одна від одної. Це підтверджує заява прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, попри відверте підігравання Москві на міжнародній арені, скепсис щодо шансів України на перемогу та відмову надати їй військову підтримку, зізнався, що не хотів би спільного кордону з росією. “Для Угорщини є національним інтересом і найбільш важливим питанням нацбезпеки не мати спільного кордону з Росією, тому що про такі періоди в історії є погані спогади”, – зазначив він. Отой спільний кордон може стати неприємною для Орбана реальністю лише за, хочеться сподіватися, фантастичної умови захоплення росією всієї території України. Отоді б у нього, можливо, виникли ще гірші спогади про 1956-й рік, операцію “Вихрь”, 3 тис. загиблих цивільних угорців, 350-600 страчених, понад 200 тис. біженців з країни…

Антивоєнний потічок

Що це: потічок, що розіллється у повноводну протестну ріку, чи йому суджено перетворитися на вузеньке засохле русло? Хотілося б, звісно, побачити розлив отої ріки на просторах росії, але, знаючи звички її влади, реально сподіватися на це важкувато. Та як би там не було, у Москві 1 березня на похороні Олексія Навального люди вигукували антивоєнні лозунги. Зокрема, росіяни скандували “Украинцы хорошие люди” і вимагали “Вернуть солдат домой”. Також російська служба ВВС оприлюднила відео з довгою чергою людей до храму, де відспівували покійного. Ті, котрі прийшли віддати йому останню шану, вигукували “Нет войне!”. Водночас тамтешні ЗМІ відразу ж почали повідомляти про затриманих. Найбільше (18 осіб) затримали у Новосибірську. Ще десятеро були затримані під час покладання квітів у Єкатеринбурзі. У Москві – 6 затримань.

Україна

Що знають двоє

“Що знають двоє, те знає свиня”, – говорив колись колега Президента Володимира Зеленського по акторській професії Леонід Бронєвой у іпостасі группенфюрера Мюллера в “Сімнадцяти миттєвостях весни”. Німецькою це звучить якось більш поетично (Was wissen Zwei, wisst Schwein). Вочевидь, не дуже веселі наразі реалії війни з росією змусили очільника України дійти схожого висновку. Він заявив, що не розголошуватиме жодних деталей плану дій Збройних сил України, бо “чим менше людей знає про цей план, тим скоріше настане перемога і неочікуваний результат для росіян”. Що ще гірше – за словами Президента, “план наших контрнаступальних дій минулого року були на столі у Кремля ще до того, як вони почалися”. Знову зрада? Але ж аналітики тоді, пригадую, говорили, що, виходячи з оперативно – стратегічної обстановки, напрямок контрнаступу ЗСУ передбачити не так вже й важко…

Це колись станеться

Відомий український тенісист Сергій Стаховський нині зайнятий не ударами forehand і backhand і взагалі – не має відношення до тенісу. Після початку вторгнення росії він служив у теробороні та бригаді Нацгвардії, а зараз воює у складі спецпідрозділу СБУ “Альфа”. І розмови від нього можна почути зовсім не на тему турнірів Grand Slam. “Я, як інженер-споряджувач дронів, прикріплений до частини FPV. Прилаштовуєш бойову частину на дрон, вставляєш в неї електродетонатор, під’єднуєш до мережі і запускаєш його в повітря”, – поділився відомий спортсмен своїми новими враженнями. А ще він розповів, що для нього буде перемогою над Росією: “Це коли вона перестане існувати в нинішніх кордонах. Тому що допоки вона існуватиме в таких масштабах, як зараз, то завжди буде нам ворогом, який може будь-коли напасти знову. Для мене буде перемогою, коли територія росії зменшиться до площі московії. А Кавказ, Закавказзя, Сибір розпадуться на окремі держави. Чи станеться таке за мого життя – не знаю. Але це точно колись станеться”.

Тернопілля

Квіточки і збочення

“Це ще квіточки – ягідки потім будуть”, – кажуть у випадках, коли після отримання й без того чималих неприємностей варто приготуватися до ще більших. Що ж стосується екс-начальника управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, то йому для цілої купи неприємностей вистачило і самих лише квіточок. Оперативники СБУ задокументували дбайливо створену ним корупційну схему із систематичного вимагання та одержання від місцевих підприємців неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення з-закордону декоративних рослин. Якимось чином (буває ж таке!) “порєшать”, “розрулити” справу пану начальнику не вдалося (поки що), отож на нього звалився увесь можливий набір судових кар: 5 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права протягом 3-х років обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах. Плюс, для приємного відчуття можливості розпочати все з чистого аркуша, з конфіскацією майна. Натомість ніяких хитромудрих схем не вигадував молодий, але, схоже, достатньо напрактикований в царині усіляких збочень (або ж їхньої експлуатації для отримання прибутку) водій BMW – він просто закріпив на власному автомобілі гумовий виріб у вигляді оголеної жінки та їздив вулицями міста. Втім, не виключено, що з благородною метою – підняти в підупалої чоловічої частини тернополян рівень тестостерону. Як оцінили цю акцію гуманізму і чоловіколюбства правоохоронці – наразі дізнатися не вдалося…