Світ

Оптимізм та песимізм по-західному

Трохи дивно для раціональних представників Західної Європи і навіть викликає деякий сумнів, але… Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був “надто оптимістично налаштований” щодо перебігу війни в Україні в 2023 році. За його словами, там вважали, що “якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, то вони переможуть”. Тут варто уточнити, чи вкладає пан адмірал у поняття “необхідні боєприпаси” їхню кількість і своєчасність доставки? А також, що вважають необхідним українські військові, а що – Захід. Бауер також додав, що тепер в Альянсі “повинні бути обережними, щоб не бути надміру песимістичними в 2024 році”. І що “сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50% території, що її росіяни забрали у 2022 році, є чудовим”. Знову ризик: чи не зануриться знову Захід через уявлення про те, що цей факт є “чудовим”, в нірвану оптимізму і спокою?

Довгі руки спецслужб

Напевно, гумор в даному випадку недоречний, але не можу знову не згадати фразу Остапа Бендера, якою він наганяв страху на членів таємного “Союзу меча і орала” (“Вы можете уйти, но помните – у нас длинные руки”). На жаль, російські спецслужби знову продемонстрували, як і у випадках з Литвиненком і батьком і дочкою Скрипалями в Англії, що їхні руки занадто довгі й здатні дотягнутися до “ослушників” у різних куточках світу (хоча історія з І.Кивою доводить, що і у наших спецслужб вони не так щоб дуже короткі). Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Ми-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії. Як повідомив представник прес-служби ГУР, Кузьмінов “вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут, в Україні. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і – знайшли застреленим”. За словами того ж джерела з ГУР, неподалік знайшли згорілу машину, на якій, імовірно, втікали вбивці.

Рецидивіст з Білого дому

Не виключено, що президент США Джо Байден тепер думає: “Шкода, що поблизу мого Командора жодного разу не опинився Трамп у своїх штанах від “Brioni”. Надто вже допікає нині чинному US President його головний конкурент на майбутніх виборах. Він, однак, завбачливо тримався подалі від резиденції Байдена і його чотирилапого друга. Тим часом отой друг, тобто німецька вівчарка на ім’я Командор, уже цілком “напрацював” на статус рецидивіста. І, можливо, на укол для приспання. Він причетний до 24 інцидентів з укусами, які сталися в Білому домі протягом року. Один з цих випадків був особливо серйозним: Командор вкусив агента Секретної служби під час прогулянки. Укус спричинив серйозну рану, а агент втратив значну кількість крові і йому наклали шість швів. Після цього не допомогло й заступництво президента і “злісного хулігана” виселили з резиденції глави держави…

Україна

В якому напрямку рухаються справи?

Падіння доволі стрімке і отак зразу не дуже просто визначити, що спричинило його, і, зрештою, опитування – річ доволі відносна, але… У лютому 2024 року, порівняно з груднем 2023 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась з 54% до 44%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зокрема, з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрямок руху справ неправильним. Більш критично налаштовані мешканці заходу України, де 55% вважають напрямок справ неправильним, проти 35%, які вважають його правильним. Водночас в інших регіонах трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

Кому війна…

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу становила майже 148 мільярдів гривень. Виявляється, далеко не у всіх наших співвітчизників навіть в умовах війни є підстави вивертати порожні кишені, демонструючи зразково-показове збідніння. За 2023 рік кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи – в кращому випадку як свідчення вміння втриматися “на плаву” в складних умовах, а в гіршому – на підтвердження відомого “Кому війна, а кому мати рідна”. А загальна сума “мільйонних” декларацій становила 12,3 тисячі осіб. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. “Кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень збільшилася на 16%”, – зазначив він. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими “мільйонерами” визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, по військовому збору – 526,5 мільйонів гривень.

Тернопілля

Щука, лис та інші істоти

“На щуку хтось бомагу в суд подав, що нібито вона в ставку такєє виробляла…”, – з часів Леоніда Глібова ставлення до річкової хижачки змінилося і тепер оту саму щуку захищають від вже людської зажерливості. З 15 лютого на Тернопільщині діє нерестова заборона на вилов щуки. За порушення правил рибальства рибалкам загрожує штраф і навіть кримінальна відповідальність. Але так вже в нас ведеться: лише з’являється заборона на щось, одразу ж зростає число тих, хто норовить її порушити. Коли читаєш, що “спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що останній помітно нервував”, то одразу виникає думка, що у підозрілій автівці знайшли якщо не гранатомет з десятком гранат і вкороченим АК на додачу, то вже точно каністри з “лівим”спиртом. Однак цього разу в авті нервового водія інспектори виявили понад 400 кг отої самої свіжо виловленої щуки. Інша інтригуюча тема: як можна розжитися на величеньку суму хабара (90 тис. грн.)… у лісі? У тому самому, де ходить хитрий лис. Виявляється, можна: на Тернопільщині взяли під варту лісника, який обіцяв безперешкодний вивіз лісопродукції за отой самий улюблений багатьма хабар. До того ж – поєднаний з його вимаганням. Разом з тим, не виявляють ознак повальної святості представники влади й самі служителі закону: депутат територіальної громади разом зі спільником безкорисливо (всього лише за $6 тис.) запропонували військовослужбовцю уникнути поїздки в зону бойових дій, а працівник поліції за допомогою вже двох спільників підпільно виробляли й збували тютюн. І першим, і другим здавалося, що започатковані справи йдуть успішно, але – лише до того моменту, коли з’явилася сумна нагода згадати відому істину “Усе на світі має кінець”. І не завжди щасливий…