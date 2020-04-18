Працівники поліції продовжують нести службу в посиленому режимі та вживають додаткові заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

Жителів краю просять дотримуватися карантину та залишатися на свята вдома.

16 квітня на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА було прийнято рішення про запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо пересування і перебування людей в громадських місцях у період вихідних та святкових днів, а саме з 13-ї години 18 квітня по 6 годину 21 квітня включно.

Починаючи з 18 квітня, усі 15 карантинних постів, які функціонують в області, будуть працювати цілодобово. Службу на них нестимуть у дві зміни співробітники поліції, спільно з медиками та рятувальниками. Вони мають чіткий пропускний порядок. Завдання незмінні: здійснення температурного скринінгу громадян та проведення з ними профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання обмежувальних заходів.

Додаткові поліцейські пости облаштовані в межах міста Почаїв Кременецького району. Правоохоронці стежитимуть за тим, аби люди не порушували карантину та не допустили масових зібрань на території Свято-Успенської Почаївської Лаври.

У період свят щоденно нестимуть службу на території краю майже 600 поліцейських та військовослужбовців. Патрульні наряди будуть виставленні поблизу храмів та інших культових споруд. В обласному центрі будуть чергувати піші патрулі.

Правоохоронці нагадують: карантин триває, тому жодних зібрань, масових святкувань проводити не дозволено.

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