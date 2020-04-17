На Тернопільщині діятимуть додаткові карантинні обмеження з 18 до 21 квітня.

Поліцейські працюватимуть у посиленому режимі та відстежуватимуть пересування людей. Патрульні наряди чергуватимуть біля храмів, а також планують збільшити кількість контрольно-пропускних пунктів.

Додаткові карантинні обмеження вирішили запровадити на оперативній нараді представники влади області. Таким чином у регіоні хочуть запобігти поширенню коронавірусної інфекції. «Просимо жителів Тернопільщини дотримуватись норм карантину, особливо під час Великодніх свят. Важливо, щоб люди залишалися вдома на Великдень. Практика Іспанії та Кіпру щодо введення більш жорсткіших обмежувальних заходів продемонструвала свою ефективність – значно зменшилася кількість інфікованих осіб», – наголосив під час наради голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Зокрема, він наголосив, що з 13.00 18 квітня до 6.00 21 квітня діятимуть посиленні карантині обмеження. Жителям краю рекомендують залишатися вдома. Пересування населеними пунктами краю може бути обмеженим.

Софія Романська

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