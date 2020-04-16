Станом на 10 годину 16 квітня на Тернопільщині виявили 446 випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, в області налічується 333 хворих на цю недугу.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Серед інфікованих – 160 жителів Монастириського району, 29 – Заліщицького району, 26 – Шумського, 23 – Бучацького, 21 – Чортківського району, стільки ж – мешканці обласного центру. У Козівському районі інфіковано 17 людей, у Кременецькому – 15, у Підгаєцькому та Борщівському – по 5. Четверо людей підхопили інфекцію у Тернопільському районі, троє – у Теребовлянському. По одному випадку захворювання зафіксовано у Бережанському, Зборівському, Збаразькому та Гусятинському районах.

Загалом в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

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