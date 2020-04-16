П’ятнадцять людей одужало від коронавірусу, – повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Однак упродовж доби було виявлено 7 нових випадків захворювання: один у Шумському та шість у Монастириському районах. Також з’явилися нові підозри на цю інфекцію.

Наразі від коронавірусу у стаціонарних закладах області лікується 64 людини, – зазначає Володимир Богайчук. В інфекційному відділенні дитячої лікарні з COVID-19 немає жодної дитини. Однак епідеміологи досліджують понад два десятки підозр на коронавірус. “Захворіло 79 працівників закладів охорони здоров’я, 67 медичних працівників. Щодо ситуації по забезпеченню медикаментами, ми отримали нову партію засобів і роздали по лікувальних закладах. Карантинні заходи дають нам можливість отримати позитивну тенденцію щодо коронавірусу. Цими днями маємо отримати ще 10 апаратів штучної вентиляції легень, які закуплені за кошти обласного бюджету. Дуже вдячні за допомогу нашим благодійникам із за кордону: з Швеції має поступити 14 апаратів ШВЛ. З обласного бюджету також будуть виділені кошти для медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус”.

Попри позитивні тенденції щодо поширення коронавірусу на Тернопільщині, епідеміологи кажуть, що поки розслаблятися рано. Оскільки ситуація може змінитися у будь-який час. Відтак лікарі наголошують на потребі продовження карантинних обмежень.

Софія Романська