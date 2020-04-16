В районному центрі Шумськ Тернопільської області кількість заражених коронавірусом зросла до 25 осіб.

Про це повідомив глава Шумського районного ради Віталій Кудлак.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 21 новий випадок захворювання, передає РБК-Україна.

“Ми отримали 21 підтвердження захворювання на коронавірус серед жителів нашого району. Якщо враховувати попередні дані, на сьогоднішній день у нас у сукупності 25 підтверджених випадків”, – повідомив Кудлак.

За інформацією ЗМІ, епіцентром спалаху міг стати місцевий храм. Офіційно в райраді повідомили, що причиною поширення вірусу стало нехтування карантинними правилами.

Відзначимо, що всього в місті проживає трохи більше 5 тисяч чоловік.

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