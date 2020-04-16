В районному центрі Шумськ Тернопільської області кількість заражених коронавірусом зросла до 25 осіб.
Про це повідомив глава Шумського районного ради Віталій Кудлак.
За його словами, за минулу добу в місті виявили 21 новий випадок захворювання, передає РБК-Україна.
“Ми отримали 21 підтвердження захворювання на коронавірус серед жителів нашого району. Якщо враховувати попередні дані, на сьогоднішній день у нас у сукупності 25 підтверджених випадків”, – повідомив Кудлак.
За інформацією ЗМІ, епіцентром спалаху міг стати місцевий храм. Офіційно в райраді повідомили, що причиною поширення вірусу стало нехтування карантинними правилами.
Відзначимо, що всього в місті проживає трохи більше 5 тисяч чоловік.
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