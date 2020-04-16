Депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський звернувся до правоохоронних органів щодо необхідності притягнення до відповідальності керівництва Почаївської Лаври, яке свідомо замовчує масові захворювання ченців на коронавірус, чим фактично сприяє його вільному поширенню серед вірян та мешканців міста.

Посилаючись на фото переписки між заступником голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП священиком Миколою Данилевичем і представником Тернопільської єпархії з врегулювання міжконфесійних відносин о. Георгієм Прокопчуком (настоятель храму у с. Великі Млинівці, що на Кременеччині), депутат повідомив про масові факти зараження ченців Почаївської Лаври на коронавірус, які приховуються керівництвом монастиря.

За інформацією з переписки, зараз на стаціонарному лікуванні у Олександрівській лікарні міста Київ перебуває духівник Почаївської Лаври архімандрит Іполіт Липчей. А він, як відомо, за своєю посадою духівника звершує таїнство сповіді для усіх насельників Лаври, тому потенційно міг їх заразити.

«З кожним наступним днем зростає загроза масового зараження коронавірусом мешканців Почаєва і прилеглих територій, а також тих, хто планує взяти участь у масових пасхальних Богослужіннях у Лаврі. Незважаючи на мої наполегливі звернення з цього приводу, ні влада, ні правоохоронні органи не вживають належних заходів, щоб запобігти біді. А тим часом духовенство Лаври відпустило по домівках своїх працівників «на економії» , які прибирали Успенський і Троїцький собори. Хто може гарантувати, що всі вони здорові і не заразять недугою свої родини, якщо коронавірус офіційно зареєстрований у монахів, один з яких вже помер?

Тим паче, що навіть самі отці приватно розповідають про «різновиди почаївського коронавірусу». Зокрема, у переписці між заступником голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП священиком Миколою Данилевичем і представником Тернопільської єпархії о. Георгієм Прокопчуком (настоятель храму у с. Млинівці, що на Кременеччині), останній визнає, що в Лаврі є багато хворих на коронавірус. У них увечері піднімається температура, тож прокапують, і «на ранок – як огірочки, знову бігають».

А ось духівник Почаївської лаври архімандрит Іполіт Липчей вже тиждень лікується від коронавірусу в Олександрівській лікарні. Саме тоді його забрала швидка, згодом перевели у реанімацію, а позавчора архімандрита терміново постригли у схиму, що буває, коли людина очікує смерті.

Відтак, замість того, щоб закрити Лавру на карантин, а всіх її мешканців – на обсервацію, влада та правоохоронці не завадили намісникам Москви в Україні проводити службу на Вербну неділю у присутності приблизно 150 людей. Багатократно – приблизно до 2 тисяч – може зрости кількість прихожан під час богослужіння на Великдень. Усі вони стануть як потенційними жертвами коронавірусу, так і потенційними розповсюджувачами хвороби.

Зважаючи на таку реальну небезпеку, я, як депутат обласної ради, офіційно звернувся до СБУ та до Нацполіції в Тернопільській області із заявою про вчинення злочину.

Саме так – злочину священиків Московського патріархату проти українців та України. Адже духовенство Почаївської лаври цілком і повністю усвідомлює всю небезпеку від запланованих на Великдень масових заходів. Однак, нетерпимість до всього українського і диверсійні вказівки Москви спонукають почаївських отців чинити саме так, а не інакше. Невже ми не зуміємо зупинити їх? Адже Бог – це любов. Насамперед – до людей. Ненависть до них – від лукавого»,- заявив депутат на своїй сторінці у Фейсбуці.

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