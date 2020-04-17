Під час Пасхальних свят патрульні посилено патрулюватимуть в обласному центрі та за його межами.

Контрольно-пропускні пункти діятимуть на усіх в’їздах до обласного центру. Якщо у водія чи пасажирів буде підвищена температура до 38 градусів на КПП, одразу викликатимуть карету швидкої допомоги.

Упродовж двох днів тернопільські патрульні зупинили понад три тисячі транспортних засобів на контрольно-пропускних пунктах, – повідомив на оперативній нараді начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. На постах разом із поліцейськими чергують медичні працівники.

«Прийшли рекомендації щодо роботи контрольно-пропускних пунктів, які затверджені керівником з надзвичайних ситуацій в Україні Віктором Ляшком. Якщо у водія чи пасажирів температура більша 38 градусів, необхідно одразу викликати бригаду лікарів. Однак таких випадків ми не зафіксували упродовж роботи КПП. Водіїв з підвищеною температурою не було виявлено, однак зупинили одного водія у стані алкогольного сп’яніння, були складені відповідні протоколи. Дякуємо усім, хто з розумінням ставиться до перевірок на постах і тим, хто дотримується карантинних заходів».

Додамо, на в’їздах до Тернополя функціонують чотири карантинних пункти пропуску: вул. Микулинецька 115, автодорога М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка», автодорога М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече»; М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» (с. Підгороднє, вулиця Стрийська).

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Великодні свята на Тернопільщині посилять карантин