Поранений лелека уже третій рік поспіль живе на подвір’ї старости села на Тернопільщині. ВІДЕО

Три роки живе лелека на подвір’ї старости села Плебанівка Теребовлянської громади Володимира Козака. Чоловік назвав його Буськом.

За словами, Володимира Козака, на його подвір’ї уже було гніздо, де і вилупився цей птах. А коли лелека вчився літати, то поранив крило. Відтоді він осів на місці, розповів чоловік Суспільному.

“Ночує Бусько за альтанкою. Ціле літо проводить на вулиці. Коли іде дощ, то він може заховатися в альтанку, але не ховається. Птахи не знають, що від дощу треба ховатися. Вони ж у гнізді постійно: і під дощем, і під вітром”.

Спочатку Володимир сподівався вилікувати лелеку.

“Я думав, що може він ще почне літати. Дзвонив до лікарів, до ветеринарів Сказали, що він літати не буде і тоді я вирішив його доглядати сам”.

Володимир годує птаха рибою та м’ясом. Каже: іноді Бусько полює на мишей.

Чоловік розповідає: лелеки збудували гніздо на їхньому подвір’ї у 2003 році. Відтоді вони прилітають щовесни.

“Якийсь лелека прилетів до нас на подвір’я і кинув гілку. Ми з сусідом тоді зрозуміли, що треба йому допомогти. Взяли колесо від велосипеда, цвяхами прибили, щоб птахові легше було складати гілочки. Так лелеки і поселилися”.

Аби спостерігати за птахами, Володимир облаштував мансардну кімнату.

“Цього року лелеки висиділи троє молоденьких пташенят. Самка їх охороняє. Напевно самець полетів по їжу, а вона стежить, щоб ніхто з чужих не прилетів”.

На стіні кімнати чоловік повісив картину, яку написала його колега по роботі й художниця Інна Михайлів. На картині вона змалювала тих самих лелек у гнізді на подвір’ї.

Володимир каже: через два тижні молоді лелеки вчитимуться літати. І вже в серпні полетять у теплі краї. А Бусько вчетверте зимуватиме у Плебанівці.