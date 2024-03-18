Збитки під час будівництва казарми на Тернопільщині: як покарали винуватця

Ексзаступник керівника Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ) Міноборони Володимир Баранецький отримав рік умовно за недбалість, що призвела до збитків у 340 тис. гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Теребовлянського райсуду за ч.3 ст.425 КК.

Мова йде про будівництво казарми поліпшеного планування у місті Теребовля, яке велося з 2018 року фірмою «БК Жилспецстрой». Офіцер Міноборони не перевірив фактичне виконання робіт з технічного нагляду на об’єктах та підписав вказані акти здавання-приймання виконаних робіт, скріпивши їх печаткою Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Це призвело до збитків у 340 тис. гривень.

Суд визнав Баранецького винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі. Відповідно до ст.75 КК він вирішив звільнити його від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю один рік. Наразі офіцер служить у штабі віййськової частини.