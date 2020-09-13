У Тернополі почастішали випадки, коли хворі на коронавірус не дотримуються самоізоляції. Як наслідок — заражають інших людей. Відтак поліція посилюватиме контроль, а порушників притягуватиме до відповідальності.

Списки інфікованих поліція отримуватиме від обласного лабораторного центру. Самоізоляції також повинні дотримуватися контактні особи хворих.

“Раніше у нас була проблема, ми не отримували списків осіб, які мають перебувати на самоізоляції. Відтак ми не могли контролювати цих осіб. Але контроль тих осіб, які амбулаторно хворіють, а також тих осіб, які на самоізоляції, має відбуватися. Окрім цього, поліція у Тернополі продовжує роботу спільними групами з муніципальною інспекцією, а також із держпродспоживслужбою. Працюємо у такому напрямку — виявляємо порушення, складаємо адміністративні протоколи, направляємо в суд. Поліція зобов’язана дотримуватися постанови Кабінету Міністрів, відповідно до цієї постанови місцева комісія може тільки посилювати карантинні обмеження, а не послаблювати їх”, – зазначив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак.

Нагадаємо, за порушення самоізоляції хворим на коронавірус передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо суд доведе, що людина спеціально заражала інших, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Софія Романська

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