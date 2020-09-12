260 адміністративних протоколів склали поліцейські на Тернопільщині через порушення вимог «червоної» карантинної зони.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. А від початку карантину через недотримання обмежень притягнуто до відповідальності 839 жителів краю.

Минулого тижня поліціянти влаштували перевірки школами, дитсадками, закладами громадського харчування у Тернополі. Адмінпротоколи, складені у цих установах, вже передані до суду.

«Через порушення вимог «червоної» зони складено 113 протоколів, цього тижня – 147 протоколів. Поліція – не каральний орган. Ми виконуємо ті нормативні документи, які на сьогоднішній день діють. Постанова Кабінету Міністрів не скасована. Рішення державної комісії з ТЕБ та НС також не оскаржено у судовому порядку. Тому ми зобов’язані їх виконувати. Поліція не буде закривати шкіл і ресторанів, це не наша функція. Але якщо юридичні особи не будуть виконувати норми, які описані, в карантинних вимогах, відповідно – будуть складатися протоколи», – каже Олександр Богомол.

Додамо, з понеділка у «червоній» карантинній зоні перебуватиме дев’ять районів області і обласний центр. Відтак на цих територіях влаштовуватимуть перевірки щодо виконання карантинних вимог.

Софія Романська

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