На Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 від початку епідемії померло сто людей.

Минулої доби зафіксовано один летальний випадок. У селі Жолоби Кременецького району померла 72-річна жінка.

«Люди помирають переважно через ускладнення від коронавірусу. Бачимо, що переважно летальні випадки стаються серед людей з групи ризику. Це особи, старші 65 років, з хронічними захворюваннями. Хоча зафіксовані смертельні випадки і серед людей молодшого віку. Вважаю, що 50 років — це не є старший вік, але ми маємо чимало летальних випадків серед людей такого віку. Щодо кількості хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні – це 570 хворих. З них – майже 170 хворих перебувають на кисневих концентраторах, 18 хворих – на апаратах штучної вентиляції легень. Найбільш завантажені лікувальні заклади міста Тернополя, Бучацького району, де зараз найбільше хворих. Заповнена хворими Збаразька районна лікарня, Гусятинська лікарня”, – каже начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Додамо, наразі з COVID-19 на Тернопільщині бореться майже п’ять тисяч людей. Більшість із них лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів.

Софія Романська

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