На Тернопільщині за добу підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано два летальних випадки. Померла 65-річна жінка із села Конопківка Теребовлянського району та 71-річний мешканець Підволочиська.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (51 особа)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Рогачин – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Жовнівка – 1
• с. Гиновичі – 1
Борщівський район (18 осіб):
• м. Борщів – 8
• с. Гуштин – 1
• с. Мушкатівка – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Панівці – 1
• с. Королівка – 2
• с. Шершенівка – 1
• с. Олексинець – 1
• с. Констанція – 1
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Цвітова – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Підлісся – 1
Гусятинський район (27 осіб):
• смт Гусятин – 6
• м. Копичинці – 6
• с. Личківці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Сидорів – 2
• с. Коцюбинці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Перемилів – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Крогулець – 4
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Кретівці – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Синява – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Колодне – 1
• с. Малий Глибочок – 1
• с. Новики – 2
Зборівський район (10 осіб):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Білківці – 1
• с. Озерна – 1
• с. Чорний Ліс – 1
• с. Остапівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Присівці – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 1
• с. Криве – 1
• с. Велика Плавуча – 1
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 8
• с. Жолоби – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Великі Млинівці – 3
• с. Малі Бережці – 1
• с. Куликів – 1
Монастириський район (18 осіб):
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 3
• с. Вістря – 3
• с. Криниця – 1
• с. Вербка – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Задарів – 2
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Дорофіївка – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• с. Конопківка – 2
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 2
Тернопільський район (32 особи):
• с. Ангелівка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Настасів – 2
• с. Грабовець – 4
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Лозова – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Козівка – 2
• с. Підгородне – 2
• с. Дубівці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 1
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Плотича – 1
• с. Івачів Долішній – 2
Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Мухавка – 2
• смт Заводське – 1
Шумський район (4 особи):
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Садки – 1
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