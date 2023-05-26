Індустрія азартних ігор після легалізації нарешті набула чітких контурів та стала структурованою. Зазвичай азартні ігри асоціюють з ігровими автоматами або рулеткою, проте серед їх розмаїття поза увагою часто лишається ще один різновид, який має досить велику аудиторію, яка може навіть не перетинатися з прихильниками вищезгаданих розваг – це покер. Сьогодні лише два оператори в Україні мають законне право на організацію та проведення онлайн ігор з покеру.

Становлення та перші кроки

Покер відокремлюють, коли говорять по азартні ігри. Якщо сучасний гемблінг переживає бурхливий розвиток та постійно видозмінюються, та наша карткова гра набула свого класичного вигляду вже давно та не залежить нових віянь моди в індустрії. Ті ж 777 ігрові автомати чи інші слоти від великих провайдерів можуть мати безліч візуальних варіацій та додаткових активностей зі своїми правилами, але покер захоплює нову аудиторію зовсім іншої категорії.

Відправною точкою становлення та розвитку покеру в Україні заведено вважати 2008 рік – того року гру були визнано офіційним видом спорту. Втім, від цього покер не перестав бути азартною грою, які, нагадаємо, тоді в Україні були заборонені. З цього періоду розпочалося проведення різноманітних змагань, а сама гра навіть встигла на деякий час позбутися статусу виду спорту, який незабаром було поновлено.Покерні клуби у великій кількості функціонували приблизно до 2014, після чого їх стали зачиняти.

Якщо азартні ігри в Україні було легалізовано у 2020 році, то обмеження з покеру було знято двома роками раніше. Але варто наголосити, що мова йде саме про спортивний покер. Попри те, що класичні офлайн турніри з покеру завжди привертали більше уваги, онлайн покер також потроху набирає популярність, хоча й ліцензійних операторів в Україні віднедавна поменшало – під санкції потрапив ПокерМатч. Згідно з офіційним сайтом КРАІЛ, комісії, що регулює азартні ігри в Україні, активними досі залишаються VBET та GGpoker.

Покер від VBET

На сьогодні компанія VBET потроху стає чи не найбільшим постачальником та організатором азартних ігор в Україні. Окрім букмекерської діяльності та дозволу на онлайн казино, у 2021 році компанія отримала ліцензію і на проведення покерних матчів онлайн.

Оператор пропонує великий вітальний бонус та запрошує гравців на щомісячні турніри онлайн за великим призовим фондом. Окрім цього відвідувачі сайту можуть просто спостерігати за грою в режимі онлайн – ви потрапляєте за віртуальний покерний стіл, а можете і долучитися до гри.

Покер від GGpoker

З початком війни в Україні офіційний сайт GGpoker зосереджений на благодійній діяльності та допомозі. Зазначимо, що трагічна подія не лишила осторонь жодного оператора азартних ігор, проте на сайті GGpoker досі немає актуальних новин щодо покеру. Втім живуть їх соціальні мережі:

Анонсуються нові акції;

Висвітлюються новини з покерних турнірів;

Звітують про благодійність;

Залучають коментаторів матчів з покеру.

Спільноти живі, проте мають невелику аудиторію. Варто визнати, що онлайн покер сьогодні представлений в Україні досить скромно, проте все ж має свою аудиторію, тому подальший розвиток питання часу. Онлайн покер має власну специфіку та позбавлений багатьох аспектів, які так важливі при живій грі у покер, тож популярність онлайн турнірів наздогнати все одно буде важко.