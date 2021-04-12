Тиждень на Тернопільщині розпочався з потепління. У вівторок температурні показники місцями сягатимуть 18 градусів вище нуля. Однак в середині тижня до регіону навідаються дощі та принесуть похолодання.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від нічних морозів до значних плюсів вдень, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Тішитися теплу та сонечку жителі краю зможуть до середи, – каже синоптик Наталка Діденко. Адже з 14 квітня до регіону навідаються дощі.

«У другій половині тижня в Західній частині України знову очікується похолодання і навіть місцями можливий мокрий сніг. Денні температурні показники знизяться до 7-9 градусів тепла, вночі буде близько нуля».

За попередніми прогнозами, після теперішнього потепління дощі затримаються майже на тиждень. Такі мінливі погодні умови пояснюють глобальними метеорологічними змінами.