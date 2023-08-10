Перший мільйон тонн зерна намолотили на Тернопільщині.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, також аграрії вже почали збирати врожай овочів.

Підприємці агропромислової галузі краю обмолотили 1082,6 тис. тонн зернових культур. Це на 60 тис. тонн більше, аніж минулого року. «Урожайність цього року хороша. Вона перевищує минулорічну та становить 54,8 центнера з одного гектара. Окрім зернових культур аграрії розпочали збір овочів. Зокрема, вдалося зібрати урожай на площі 3,2 тис. га, що становить понад 27% від загальної кількості».

За словами аграріїв, посівні площі зернових цього року дещо скоротили. Втім, підприємці відзначають хорошу врожайність. Також спостерігається приріст площ цукрових буряків на 11%, це на 22,5 тис га в області.