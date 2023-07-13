Патрульні посилено відловлюють “шумахерів”: де стоять інспектори з радарами

На дорогах області патрульні перевіряють швидкість руху за допомогою радарів. Поліціянти чергують на найбільш небезпечних ділянках, аби попередити ДТП.

Перевищення швидкості – одне з частих порушень, яке призводить до аварій із тяжкими наслідками, – кажуть правоохоронці.

«У місцях, де поліцейські здійснюють контроль швидкості руху, встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки. За порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність. Штраф — 340 гривень. Прилад Trucam, патрульні використовують для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляються найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками».

У поліції нагадують: у населених пунктах максимальна швидкість для руху транспортних засобів – 50 км/год.