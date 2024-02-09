Завдяки співпраці хмельницьких та тернопільських патрульних громадянка продовжила подорож.

Вчора зранку на лінію 102 звернулася схвильована жінка та повідомила, що перебуває на АЗС у Хмельницькій області, а автобус, у якому вона їхала, поїхав з її речами у напрямку міста Тернопіль. Інспектори, не гаючи часу, передали орієнтування колегам з Тернопільської області та поїхали йому навздогін разом із жінкою.

Справжню спецоперацію влаштували патрульні двох областей. Хмельницькі колеги Віктор Пиріжок та Юрій Годований доставили жінку на межу Тернопільської та Хмельницької області і передали її тернопільським патрульним. Згодом інспектори Василь Курпіта та Катерина Голуб доставили мандрівницю до автобуса та провели бесіду з водієм.