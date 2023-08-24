У Росії в Тверській області розбився літак. Ніби й нічого надзвичайного – там щодня щось або спалахує, або вибухає, або, як в даному випадку, розбивається. Однак цей трапунок особливий: на борту повітряного судна, як повідомляється, перебувало керівництво ПВК “Вагнер” на чолі зі своїм головним “паханом” Євгенієм Пригожиним.

В таких випадках кажуть: “Катюзі – по заслузі”. Або ж: “Собаці – собача смерть”. Що й казати, бізнесмен з кримінальним минулим Женька Пригожин сповна і навіть з надлишком заслужив такі епітафії. Не знаю, як щодо усіляких африканських етносів, на територіях яких вагнерівці Пригожина, доводилося чути, добряче “наслідили”, а от Україна має до нього персонально і до його бан…, чи то пак, приватної військової компанії чималий рахунок. Це він невтомно їздив по численних російських “зонах” і рекрутував зеків на війну в нашій країні, обіцяючи їм (точніше тим, хто винесе звідти ноги), прощення колишніх гріхів, тобто амністію. Але якщо вже згадалося “Собаці – собача смерть”, то варто зазначити, що в даному випадку мова йде про собаку, котрий зібрався було покусати ще лютішого пса, перед яким колись запопадливо відкривав тарілки з делікатесами. І тоді, у червні він, можна сказати, мав деяку підтримку в Україні – були навіть сподівання, що його бунт розпалить громадянську війну в Росії. Але – чи то злякався власної сміливості, чи піддався на заспокійливі обіцянки, чи ще з якоїсь наразі невідомої причини, але з його маршу на Москву, що так гучно починався, вийшов такий же гучний “пшик”. В кінцевому ж підсумку сталося те, що зазвичай буває з “предателями родины” в Росії. Радикально і без сентиментів через колишні послуги.

За іронією долі, головний кремлівський кухар, як називали Пригожина, побував на процедурі приготування barbecue – на жаль для нього, в якості, даруйте за натуралізм, м’ясного напівфабрикату. Тим самим головний почесний гість його елітних ресторанів не лише довів, що не пробачає особистої зради, а й добряче “підставив” свого союзника Лукашенка – адже Аляксандр Рыгоравіч доклав тоді, в червні, чимало зусиль, щоб загасити конфлікт між ПВК “Вагнер” і Кремлем, достатньо попіарившись на цьому. Навіть надав пригожинському воїнству притулок на власній території. Тим часом наближений до ПВК “Вагнер” телеграм-канал GREY ZONE заявив, що “настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России”. Було б, звичайно, вельми цікаво, якби соратники “настоящего патриота” взялися там, в Росії, за отих самих “предателей”. Якщо… якщо раптом колишній кухар Путіна не випірне десь – живим і здоровим. Такого теж остаточно і повністю не можна виключати.