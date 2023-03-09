Українські захисники взяли у полон ще одного яничара.
Один з окупантів, котрих воїни ЗСУ “пов’язали” після бою, зізнався, що його батько родом з міста Ланівці на Тернопільщині.
Про це повідомив адміністратор групи “Ланівці – ОТГ – Тернопілля” Давид Андрощук. Він оприлюднив відео, зняте нашими захисниками.
“Немає слів… Тато з Лановець, а син у “Вагнер” воює проти України!”, – зазначив автор допису.
Нагадаємо, нещодавно наші воїни взяли у полон рашиста, батько якого родом з Тернополя. Свою участь у війні проти України він аргументував фразою “так мама русская”.