Тато з Лановець, а він “вагнерівець”: наші бійці взяли у полон ще одного манкурта. ВІДЕО

Українські захисники взяли у полон ще одного яничара.

Один з окупантів, котрих воїни ЗСУ “пов’язали” після бою, зізнався, що його батько родом з міста Ланівці на Тернопільщині.

Про це повідомив адміністратор групи “Ланівці – ОТГ – Тернопілля” Давид Андрощук. Він оприлюднив відео, зняте нашими захисниками.

“Немає слів… Тато з Лановець, а син у “Вагнер” воює проти України!”, – зазначив автор допису.

Нагадаємо, нещодавно наші воїни взяли у полон рашиста, батько якого родом з Тернополя. Свою участь у війні проти України він аргументував фразою “так мама русская”.