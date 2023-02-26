Кого тільки не зустрічають українці в лавах окупаційної армії.

Видання Тернополяни опублікувало відео, як українські воїни виявили серед полонених «наполовину» тернополянина.

Так, наші земляки-воїни ЗСУ взяли у полон москаля, батько якого з Тернополя. Про це він сам зізнався, розповідаючи про своє походження.

«Наші захисники взяли у полон москаля, який признався, що його батько з Тернополя. Свою участь у війні проти України він аргументував фразою: «так мама руzzкая!», – йдеться у Телеграм-каналі «Тернополяни».

Пропонуємо вам до перегляду відео. Тут багато нецензурної лайки, але суть одна – москалю байдуже проти кого воювати, адже йдуть зі зброєю на чужу землю вони не з патріотичних міркувань, а тому що «так треба»…