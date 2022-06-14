Втікала від війни з Харківщини, а обстріли застали її з дітьми у мирному та тихому Чорткові.
Ми не будемо показуватимемо обличчя і змінили ім’я нашої героїні – це було прохання жінки.
Пані Катерина вже другий місяць проживає у, здавалося б, мирному Чорткові. Сюди вона разом із сім’єю переїхала із Харкова. І все було добре, але у суботу, 11 червня, рашистські ракети долетіли і до нашого міста.
Жінка проживала в одному із чотирьох будинків, котрі найбільше постраждали. В момент вибуху уся сім’я перебувала вдома. Детальніше про те, як сім’я пережила страшний момент вибухів та як вибиралися із будинків дивіться у відеоматеріалі Чортківської міської ради.
Читайте на цю тему:
Будинки у Чорткові, які найбільше зруйновані вибухами, охороняють від мародерів
Внаслідок вибухів ракет у Чорткові пошкоджені будинки самотніх стареньких людей
Майже чотири сотні мешканців Чорткова заявили про пошкодження майна внаслідок ракетних обстрілів
Внаслідок ракетних ударів у Чорткові пошкоджені дві школи і дитячий садок. ФОТО
“Просто терор”: Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Чорткову. ВІДЕО
Потрощені автомобілі, будинки без вікон і… дитячий майданчик: моторошні кадри з Чорткова. ВІДЕО
Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО
Війна наздогнала їх тут: внаслідок ракетного обстрілу на Тернопільщині постраждала дитина з Харкова
Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО
Всю ніч надавали допомогу: внаслідок ракетного удару по Тернопільщині постраждали діти
Почув гул і побачив крилату ракету: депутат став свідком удару по Тернопільщині
Під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО