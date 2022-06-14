Обстріли застали у мирному Чорткові: від вибухів ракет постраждала сім’я з Харкова. ВІДЕО

Втікала від війни з Харківщини, а обстріли застали її з дітьми у мирному та тихому Чорткові.

Ми не будемо показуватимемо обличчя і змінили ім’я нашої героїні – це було прохання жінки.

Пані Катерина вже другий місяць проживає у, здавалося б, мирному Чорткові. Сюди вона разом із сім’єю переїхала із Харкова. І все було добре, але у суботу, 11 червня, рашистські ракети долетіли і до нашого міста.

Жінка проживала в одному із чотирьох будинків, котрі найбільше постраждали. В момент вибуху уся сім’я перебувала вдома. Детальніше про те, як сім’я пережила страшний момент вибухів та як вибиралися із будинків дивіться у відеоматеріалі Чортківської міської ради.

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