У Тернополі встановлять пам’ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

За це проголосували депутати обласної ради на сьогоднішній сесії, передає Суспільне.

Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові. Був політиком, військовим. Член галицького крайового проводу Організації Українських Націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу “Нахтігаль”у складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942 роки). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради у 1943 – 1950 роках. Загинув у бою з підрозділами Внутрішніх військ 5 березня 1950 року у селі Білогорща Львівської області. 2007 року Романові Шухевичу посмертно присвоєне звання Герой України.

Нагадаємо, сьогодні відбувається сесія Тернопільської обласної ради. На засіданні присутні 50 депутатів. Вони планують розглянути 170 питань.

Додамо, ідею встановити пам’ятник Роману Шухевичу висунув голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Розмістити монумент планують поруч з будівлею обласної ради.