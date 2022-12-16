Пропозицію голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка щодо встановлення пам’ятника Роману Шухевичу в Тернополі поруч з будівлею обласної ради підтримали члени Постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, транспорту, енергетики, дорожнього та житлово-комунального господарства Тернопільської обласної ради.

Про це голова облради повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Вперше це питання порушили до 80-ї річниці створення УПА, ще 12 жовтня його одноголосно підтримали на Постійній комісії з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами. Згодом – на Постійній комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.

– Генерал-хорунжий Роман Шухевич є засновником Української повстанської армії, головнокомандувачем, легендарною людиною, яка в часи найважчої окупації чинила спротив більшовицькій системі. У нас є пам’ятник Степану Бандері, лідеру Організації українських націоналістів, але немає – Роману Шухевичу. Вважаю, його заслуги перед народом недооціненими, адже він створив армію, аналогів якої не було у світі – армію нескорених. Тому святий обов’язок нашого депутатського скликання встановити пам’ятник великому українцю. Дякую за одноголосну підтримку! Рухаємося далі! – зазначив Михайло Головко.