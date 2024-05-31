Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка в одержанні неправомірної вигоди та незаконному зберіганні боєприпасів.

Таке рішення 27 травня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням (Михайла Головка – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, в залі Вищого антикорупційного суду о 08:30 4 червня 2024 року», – йдеться в рішенні.

Як відомо, антикорупційний суд продовжив до 15 березня цілодобовий домашній арешт Головка. Пізніше Апеляційна палата ВАКС пом’якшила йому запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, САП скерувала до суду справу ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, першого заступника голови та заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука відповідно. За версією обвинувачення, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.