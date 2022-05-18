На Тернопільщину повертається тепла погода. За прогнозами синоптиків, з четверга у краї відчутно підвищаться температурні показники. Місцями дошкулятимуть сильні вітри.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до підвищення температурних показників, пориви вітру – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Наприкінці тижня у краї спостерігатиметься майже літня погода.

«Значно тепліша погода надає низькій температурі повітря потиличників чи пенделів, як кому підходить, і принесе в більшість наших областей вдень 19-го травня +16 +23 градуси, в західну частину навіть +20 +25 градусів. Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим. На більшості територій України завтра переважатиме суха погода. Така стримана весна нам на руку, бо спека точно зараз нікому не потрібна, а тимчасові похолодання не такі вже й сильні, щоб не захиститися від них своєчасним помірним теплом і надією на хороше літо», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина травня тішитиме жителів краю помірним теплом. Періодично випадатимуть дощі.