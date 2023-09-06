На Тернопільщину прийшло “бабине” літо: коли очікувати похолодання?

Антициклон визначатиме погодні умови цього тижня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься тепла і сонячна погода. Втім, ночі все більше нагадуватимуть про осінню пору, стовпчики термометрів поступово знижуватимуться.

На Тернопільщині триває «бабине» літо. Тож погода далі буде теплою і комфортною. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 7 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12°, вдень 21 – 26°.

«Антициклон організує завтра в Україні суху погоду. Дощів переважно не буде, хіба трохи. Температура повітря очікується комфортною: +22 +26 градусів».

Метеорологи кажуть: це перший період «бабиного» літа. За попередніми прогнозами, протримається тепла погода щонайменше тиждень. Далі пройдуть дощі, а температурні показники знизяться.