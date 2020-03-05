Похолодання повертається до західного регіону України. Дещо знизяться температурні показники, а також відчуття холоду додаватимуть дощі, які пройдуть цими днями на Тернопільщині.

Денні температурні показники коливатимуться від чотирьох до восьми градусів тепла, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться майже до нуля.

«Дощі пройдуть у західних областях. Мокрий сніг можливий у Карпатах та подекуди в навколокарпатських районах. Місцями ранкові тумани, нахаби, які можуть затриматися до обіду, і псують мені розкішний прогноз температури повітря. Всеодно цей березневий запах повітря просто остаточно кладе на лопатки зимову нудьгу і дає думкам й усмішкам нову свободу».

Триватиме хвиля похолодання на Тернопільщині до кінця тижня, а далі весняне тепло і сонце знову повернеться. За попередніми прогнозами синоптиків, березень буде щедрим на дощі. Щодо температурних показників, то спостерігатиметься тенденція до їх підвищення.

Софія Романська