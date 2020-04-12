За останню добу на Тернопільщині підтверджено 35 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області станом на 10 годину 12 квітня – 243 хворих.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, 5 випадків заверилися летально, троє людей одужало.

Найбльше випадків захворювання – 141 – у Монастириському районі (з них 2 летальні). 27 хворих – жителі Заліщицького району (2 випадки летальні). 21 інфікований коронавірусом у Бучацькому районі. 13 – жителі Козівського району (1 випадок летальний). Стільки ж хворих – у Кременецькому районі. 12 інфікованих – жителі Тернополя, 4 – жителі Підгаєцького району, 4 – Чортківського, 3 – Теребовлянського, 3 – Тернопільського. По одному хворому – у Бережанському та Зборівському районах.

Загалом в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 83 летальні. 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

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