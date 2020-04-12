Станом на 10 годину 12 квітня зафіксовано ще один випадок захворювання на COVID-19 серед мешканців Тернополя.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом.

COVID-19 підтвердили у жінки, котра зареєстрована в Тернополі, але працює лікарем в Монастириській лікарні.

Її обстежили як контактну особу і підтвердили коронавірус. Жінка знаходиться на амбулаторному лікуванні

Загалом у Тернополі 12 хворих на COVID-19, 9 з них перебувають на амбулаторному лікуванні.

Читайте на цю тему:

У Тернополі коронавірусом заразилася жінка-медик. ВІДЕО

Майже сотня інфікованих жителів Монастириського району лікуються вдома