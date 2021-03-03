У Теребовлянській міській громаді відбудуться вибори голови.
Про це повідомив народний депутат Іван Чайківський.
“Щойно проголосували за призначення позачергових виборів голови Теребовлянської міської громади в нас на Тернопіллі.
Як відомо, попередній голова склав свої повноваження, тому вже 31 жовтня теребовлянці мають обрати нового господаря громади. Або господиню”, – написав політик.
Нагадаємо, попередній голова Теребовлянської громади Сергій Поперечний склав повноваження.
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