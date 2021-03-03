У Теребовлянській міській громаді відбудуться вибори голови.

Про це повідомив народний депутат Іван Чайківський.

“Щойно проголосували за призначення позачергових виборів голови Теребовлянської міської громади в нас на Тернопіллі.

Як відомо, попередній голова склав свої повноваження, тому вже 31 жовтня теребовлянці мають обрати нового господаря громади. Або господиню”, – написав політик.

Нагадаємо, попередній голова Теребовлянської громади Сергій Поперечний склав повноваження.

Читайте на цю тему:

Зарплата більша, ніж у Кличка: чим запам’ятається людям мер Теребовлі?

Чиновник з Теребовлі встановив рекорд України