Голова ОТГ на Тернопільщині пішов у відставку. Будуть позачергові вибори?

Очільник Теребовлянської об’єднаної територіальної громади Сергій Поперечний склав повноваження та пішов у відставку.

5 січня на сесії Теребовлянської міської ради депутати прийняли заяву Сергія Поперечного про звільнення, повідомляють Тернополяни.

Виконуючим обов’язки голови міської ради призначили секретаря міської ради Володимира Довганя.

Він здійснюватиме повноваження Теребовлянського міського голови до обрання міського голови на позачергових виборах, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.