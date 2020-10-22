Діючий мер Теребовлі Сергій Поперечний може увійти в історію, як людина, яка на користь місцевого латифундиста позбавила мешканців Теребовлянської ОТГ можливості займатись спортом. І не тільки.

Про це пише інтернет-видання Tenews.org.ua.

Ще на початку своєї нинішньої каденції Сергій Поперечний взявся завзято розвивати спорт і розпочалося велике будівництво, або як кажуть теребовляни, втілення «дуже мудрого» проекту – сучасного стадіону в селі Боричівка, що за 7 км від Теребовлі.

Варто зауважити, що в Теребовлі є стадіон «Колос». Він цілком закономірно і справедливо використовується як домашня арена для теребовлянської «Ниви», президентом якої є відомий в області аграрій та латифундист Степан Никеруй. На стадіоні, крім основного поля, є ще мініфутбольний майданчик та тенісний корт. Доступ до них закритий, очевидно здаються в оренду. Уточнити умови такої оренди кореспондентам не вдалося, оскільки адміністративне приміщення було зачинене, в робочий день і в робочий час.

Повертаючись до теми будівництва стадіону в Боричівці, нагадаємо, що розпочалося воно з великою помпою і завершилось великим пшиком. Як кажуть, там просто «закопали гроші». За проектом, вартість стадіону – 13,3 млн грн, там було передбачено облаштування одного великого футбольного поля, поля для міні-футболу зі штучним покриттям, волейбольного майданчика та майданчика зі спортивними тренажерами. Але, як ми бачимо на фото, недороблений стадіон вже поріс бур’янами, хоча «на людське око», там витрачена в кращому випадку – п’ята частина від загального бюджету проекту. Традиційне питання – а де всі інші кошти? І для кого такий помпезний спортивний комплекс планував побудувати міський голова? Школу то в Боричівці закрили!

Місцеві мешканці кажуть, що все це будувалося в інтересах місцевого аграрія, друга і покровителя міського голови – Степана Никеруя, який має дуже амбітні плани з розвитку своєї футбольної команди. Ідея нібито благородна, та чи повинна вона реалізовуватися за бюджетні кошти?

А загалом люди кажуть, що селами Теребовлянської ОТГ Сергій Поперечний не дуже то й переймався. Його цікавили якісь проекти, пов’язані з Теребовлею, розвитком приватного бізнесу своєї сім’ї в Польщі, а про село Сергій Поперечний казав: «я в те болото не поїду». Однак, певний інтерес до сіл Поперечний таки проявляв. Так, мешканці села Ласківці скаржаться, що місцева влада незаконно передала гектари пасовищ місцевому фермеру – Івану Грошко, власнику «Ласковецького бровару», які той швиденько засіяв кукурудзою. Як наслідок – виписати худобу ніде.

А от село Вербівці в настільки жахливому стані, що там вже, мабуть, і вкрасти нічого. Від асфальту майже нічого не залишилось, будівля ФАПу та місцевої школи розвалюються на очах. Але найбільше мешканців Вербівців обурює те, що п’ять років тому село приєдналося до Теребовлянської ОТГ і відтоді жодних позитивних змін, все тільки на гірше. «Після того, як ми почали висвітлювати брехню Сергія Поперечного, люди почали писати мені особисто різні вражаючі факти. Нас запросили у село Вербівці і перше, що я тут побачив – ФАП, який, мабуть, не бачив ремонту з часу свого заснування. В такому стані ФАПу, мабуть, немає в жодному селі нашої ОТГ. Тут ніяких немає змін, ніякого покращення немає. І це неприпустимо, що в таких умовах приймають допомогу наші громадяни» – зазначає житель Теребовлі і один з кандидатів на посаду голови ОТГ Степан Кондира. Вербовецька загальноосвітня школа також нині не в кращому стані, особливо – спортивний майданчик. До речі, школу у Вербівці Сергій Поперечний взагалі збирався закрити.

Ласківцям пощастило трохи більше, ніж Вербівцям, бо там таки відремонтували приміщення ФАПу, водонапірної башти і зробили дорогу. Сергій Поперечний хутко записав це до списку власних досягнень. Правда, жодним словом не обмовився, що кошти на Ласківці – 35 млн грн – були виділені безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Що стосується ремонту будинку культури в Ласківцях, то його зробили меценати, хоча Сергій Попречний записує і це до списку своїх досягнень.

А ще кореспондентам розповіли про село Романівка – батьківщину видатної політичної діячки, співзасновниці ОУН Ярослави Стецько та знаних українських художників Михайла і Тимофія Бойчуків. Окрім того, що в центрі села стоїть пам’ятник братам-художникам, оку немає більше за що вхопитись – розбиті дороги, абсолютна відсутність освітлення, а стара хата Бойчуків так і не стала музеєм, попри численні обіцянки того ж Сергія Поперечного.

І наостанок варто додати, що міський голова Теребовлі Сергій Поперечний за 2019 рік отримав заробітну плату за основним місцем роботи у розмірі 396 523 грн, як він сам зазначив у декларації. Його середньомісячна зарплата складала приблизно 33 тис. грн. Для порівняння – зарплата столичного мера Віталія Кличка за 2019 рік склала 318 599 грн, що майже на 70 тис. грн менше, ніж у Поперечного. Так що, Теребовля вже обігнала Київ. Принаймні по зарплаті мера.

Джерело: Tenews.org.ua.