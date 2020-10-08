Незвичайне досягнення мешканця Теребовлі вже розглядають фахівці з Національної книги рекордів України. Воно доволі нетипове, навіть для досвідчених знавців політичної флори і фауни. Йдеться про поки що чинного мера княжого міста Сергія Поперечного, який за свою «видатну» кар’єру змінив найбільше партій серед колег!

У новітній історії України траплялися спритні діячі, які встигли поміняти і більше партійних квитків, але це депутати рад різних рівнів – сільських, районних, навіть Верховної, а мера – жодного!

Нагадаємо, хто не знає, пан Поперечний починав активізм ще в Соціалістичній партії, правда тоді паном його не кликали, а скоріше – товаришем Сергієм. Пройшло трохи часу, в Україні відбулися грунтовні зміни і ліва ідеологія втратила актуальність. Комуністичну партію заборонили взагалі, а соціалісти вимерли, як динозаври. Для амбітного теребовлянського хлопця настав час неймовірних перевтілень, він обернувся на… українського націоналіста! Тоді, десяток років тому, ВО «Свобода» з тріумфом увірвалася на політичний Олімп. До неї, як мухи до меду, полинули різномасті охочі до влади: великі і маленькі, повздовжні і поперечні. Екс-соціаліст з товариша Сергійка виріс до пана Сергія і, на хвилі патріотизму потрапив у високе крісло мера Теребовлі. Тут герой нашої публікації розвернувся на всю ширину своїх амбіцій, потоваришував з потрібними людьми, зібрав слухняну команду, інвестував трохи грошей у хвалебні статті і вирішив, що «Свобода» йому більше не потрібна. Звісно, адже на київських пагорбах отаборилися нові політики, призначили свою команду до Тернополя. Завжди тримати ніс по вітру – хіба не кращий рецепт політичного виживання? Тож теребовлянський очільник після лівого і правого курсу перестрибнув центризм. Такому досвідченому кадру сильно зраділи в Петра Порошенка. І все б складалося чудово для пана Поперечного, та сивочолий гетьман несподівано програв вибори зеленій несподіванці і політична погода знову змінилася.

Наближалися місцеві вибори, в кріслі теребовлянського мера сиділося зручно, землиця непогано розходилася десятками гектарів, а тут шукати нову партію? А раптом знову зміни, рейтинг впаде, вірус хапне, чи ще яка біда?

От і вирішив пан-товариш Сергійко зіскочити з політичного корита, яке пливе невідомо куди, і вирушити в самостійне плавання. Куди причалить, у відставку чи знову в тепле крісло – невідомо, а в історії країни залишиться. Мер-політичний кенгуру?

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