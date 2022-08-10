Нещастя трапилося поблизу села Дичків. Чоловік, який стояв біля залізничного полотна, на сигнали електропоїзда не реагував. Екстреним гальмуванням запобігти трагедії не вдалося.

Співробітники відділення поліції №1 міста Тернополя, опитавши водія, з’ясували, що поїзд рухався від станції «Великі Гаї» до станції «Дичків». На 1333 кілометрі четвертого перегону був помічений невідомий чоловік, котрий стояв дуже близько біля залізничного полотна. На попереджувальні сигнали він не реагував. Застосувавши екстрене гальмування, машиніст зупинив поїзд, однак врятувати потерпілого не вдалося, – той помер на місці події.

Як з’ясувалося, загиблий – житель Теребовлі, 1976 року народження.

Обставини трагедії з’ясовують поліцейські в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу.