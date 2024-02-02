Інцидент стався 2 лютого у селі Острів Великоберезовицької територіальної громади.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що автомобіль “Volkswagen Golf” при спробі переїзду залізничного полотна застряг у болоті та не може самостійно продовжувати рух. На місце події оперативно прибули бійці державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці відбуксирували автомобіль на проїжджу частину.

Внаслідок події було затримано на 30 хв рух вантажного потяга. Після звільнення колії рух було відновлено.