Через сходження з рейок товарного потяга затримується рейс, що курсує через Тернопіль

У Польщі через сходження вантажного поїзда рух потягів призупинено у перемишльському напрямку орієнтовно на дві години. Із затримками будуть курсувати щонайменше два українських потяги.

Про це повідомляє Головне з посиланням на “Укрзалізницю”.

Через сходження будуть затримуватися потяги:

31 Запоріжжя – Перемишль;

74 Перемишль – Харків.

Зазначимо, що потяг №74 курсує через Тернопіль.

“Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв’язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху. Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України”, – ідеться в повідомленні.