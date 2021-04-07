Друга сесії Тернопільської обласної ради затвердила комплексну програму соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2021 рік.

Нагадаємо, рішенням Тернопільської обласної ради від 3 грудня 2020 року затверджено Стратегію розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та План заходів з її реалізації у 2021-2023 роках. Одним із інструментів впровадження Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках є програма соціально-економічного та культурного розвитку області.

«Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2021 рік розроблена з метою підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, забезпечення надання якісних і доступних послуг закладами й установами гуманітарної та соціальної сфер, формування дієвої інституційної системи в об’єднаних територіальних громадах, ефективного впровадження започаткованих на державному рівні реформ та в результаті – поліпшення умов життєдіяльності населення», – розповідає голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

У програмі акцентовано увагу на галузях охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, житлово-комунального господарства, оздоровленні та відпочинку дітей, збереженні об’єктів культурної спадщини, впровадженні заходів щодо підвищення конкурентоздатності місцевого бізнесу. Важливим аспектом визначено підвищення ефективності програм соціальної допомоги, зокрема, комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2021-2025 роки, обласної програми «Ветеран» на 2021 рік та програми підтримки осіб, які брали участь в АТО/ООС та членів сімей осіб, загиблих на війні, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності.

«Актуальними питаннями у 2021-му році буде розвиток міжнародного міжрегіонального та транскордонного співробітництва, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції, системне залучення та супровід міжнародної технічної допомоги, співпраця із закордонними українцями, промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Тернопільщини, – наголошує Михайло Головко. – Розвиток сільського господарства у 2021-му році заплановано забезпечити шляхом реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для комплексного розв’язання соціальних проблем села, а також розвитку сільських територій, зростання доходів сільського населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору».

Згідно програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2021 рік, зокрема, передбачено будівництво амбулаторій, завершення реконструкції діючих амбулаторій, закупівлю медичного обладнання, придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій, реалізацію заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання. Продовжуватиметься робота щодо здійснення ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. З метою покращення доступності освітніх послуг передбачено придбання шкільних автобусів. За рахунок коштів обласного бюджету запланована реставрація об’єктів культурної спадщини. Реалізовуватимуться заходи політики енергоефективності й енергозбереження, задля скорочення обсягів споживання енергоносіїв у регіонів.

У програмі також передбачено створення сприятливого середовища для розвитку та підвищення конкуреноздатності малого та середнього підприємництва, діяльність у сфері розвитку туристично-рекреаційної галузі області.

«У 2021 році планується відремонтувати 200 км державних доріг з орієнтовним обсягом фінансування 3,5 млрд грн. На відновлення і розвиток доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах буде залучено 616,2 млн грн», – додає очільник області.