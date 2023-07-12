Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін розмір застави, визначеної голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.

Раніше йому визначили альтернативою арешту 805 200 грн застави, яку за підозрюваного внесли, повідомляє Слово і Діло з посиланням на прес-службу АП ВАКС.

«АП ВАКС 12 липня 2023 року розглянула апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 червня 2023 року про застосування до голови Тернопільської обласної ради запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 200 грн застави та покладанням на нього передбачених законом обов’язків. За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – інформує суд.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка, а також колишніх першого заступника голови та заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.