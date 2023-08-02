Молодиця з Тернопільщини повірила у виграш в казино і втратила 10 000 гривень

«Ми надаємо вам 2000$ на гру в онлайн-казино! У випадку програшу ви втратите лише наші $2000, а у разі успіху – ми виплатимо вам приз – 40% від чистого виграшу» – саме таке повідомлення в соцмережі привабило 26-річну жінку.

Автор посту обіцяв чималі прибутки і потерпіла вирішила спробувати удачі і погодилася на невеличкий нюанс у грі – сплатити комісію за надані кошти.

Вона перейшла за наданим посиланням та сплатила спочатку майже дві тисячі гривень. Коли виграш подвоївся, жінка перевела на невідомий рахунок ще 4 тисячі. Наступний грошовий переказ жертва афери здійснила, намагаючись вивести виграні кошти на власний рахунок. В результаті, замість виграшу у розмірі 38 000 гривень, втратила власні 10 000.

На цьому ігри завершилися. Шахрай перестав відповідати на дзвінки переписку теж заблокував. Потерпіла звернувся з заявою про шахрайство до працівників поліції. Слідчі встановлюють усі обставини.