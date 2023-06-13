Міжнародний турнір з вільної боротьби провели у Збаражі. Змагання присвятили пам’яті борців Олександра Короля та Назарія Бойка.

До турніру долучилося 200 спортсменів з 20 областей України та 4 спортсмени з Молдови. Вони змагалися у 17 вагових категоріях.

«Минулими роками у цих змаганнях брало участь багато іноземних команд. Цього року приїхала тільки Молдова. Хоча підтвердження давали Словаччина та Польща. В останні дні, дивлячись телевізор, передумали вони їхати. А з України тут представлені всі області, окрім трьох, де найбільші бойові дії. Загалом маємо понад 200 учасників», – розповів керівник фізкультурно-спортивного комплексу «Чемпіон» Петро Король.

У міжнародному турнірі брали участь хлопці до 17 років. Переможців визначали у кожній з вагових категорій. Такі змагання у Збаражі проводять з 2004 року.