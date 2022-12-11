У Тернополі підлітки писали листи для воїнів ЗСУ до Дня Святого Миколая. Акцію організували у благодійному фонді “Карітас”.

Зазвичай, до Дня Святого Миколая діти пишуть листи зі своїми бажаннями. Втім, цьогоріч дівчата і хлопці вирішили змінити традицію та написати листи для українських захисників.

“Торік писала лист Святому Миколаю зі своїми бажаннями та мріями. В мене їх величенький список. Цього року мрія одна у всіх — це перемога України в цій війні. Тому ми вирішили підтримати наших захисників до Дня Святого Миколая та написати їм лист, виразити свою вдячність і повагу, а також показати нашу підтримку, що ми дуже цінуємо те, що вони роблять“, – каже учасниця акції Олеся Голенюк.

Як розповіли організатори акції, листи українським захисникам писали підлітки, які беруть участь у соціальних проектах “Карітасу”.

“Зазвичай, наші діти писали листи з власними побажаннями, а в цьому році все змінилося. Сьогодні наші підлітки писали листи для воїнів ЗСУ. Це листи вдячності, листи роздумів, листи підтримки. І нехай ці листи принесуть нашим захисникам любов і радість та тепло від сердець наших неймовірних дітей”.