На Тернопільщині завершили пошуки трьох дітей, котрі зникли ще у неділю, 28 січня. На жаль, сталося найгірше. Тіла підлітків виявили у ставку…

Трагедія сталася у селі Переволока колишнього Бучацького, а нині Чортківського району. Загинули троє друзів – 14-річний Богдан Приймак, 13-річний Богдан Швиткий і 12-річний Володя Непіп. У неділю вони вийшли з домівок і зникли. Відтак, батьки забили тривогу. На пошуки підлітків вирушили рятувальники і правоохоронці. Тільки від ДСНС було залучено 40 співробітників та десять одиниць техніки. Працювала група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БПЛА. Долучилися і десятки місцевих мешканців.

На жаль, підтвердилося найгірше. Сьогодні, 30 січня водолази знайшли тіла дітей у ставку в цьому ж селі.

За фактом загибелі дітей порушено кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “безвісти зниклий”, в рамках якого будуть з’ясовані обставини та деталі трагедії.