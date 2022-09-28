Україна – Шотландія – 0:0

Відразу хотілося б відмести можливі доводи на кшталт того, що війна в країні стала головною перешкодою для збірної і завадила їй виконати завдання, що стояли перед нею в цім сезоні: потрапити на чемпіонат світу і посісти перше місце в групі В Ліги націй та вийти у її елітний дивізіон.

Минулого року війни не було, а команда тоді ще Андрія Шевченка залюбки грала вдома 1:1 не лише з Фінляндією, а й з Казахстаном. І лише, можна сказати, завдяки щасливому збігу обставин продовжила боротьбу в play off за участь у світовій першості. Однак склалося враження, що перемогою над Шотландією в червні 3:1 так званий фарт (ненавиджу це слово) для Олександра Петракова закінчився. Отією “сухою” нічиєю в Кракові наша “націоналка” не лише, напевно, “підмочила” свою позицію в рейтингу УЄФА, а й ускладнила завдання у кваліфікації до чемпіонату Європи, адже тепер, перебуваючи в третьому кошику, цілком можна отримати з перших двох, приміром, Іспанію та Францію. Чи Італію та Англію…

Від таких невеселих розкладів нашу збірну відокремлював один-однісінький влучний удар у ворота шотландців. Однак, напевно, ні Ярмоленко, ні Довбик не зможуть притомно пояснити, чому перший на 8-й хв. не потрапив у ворота з кількох метрів, а другий на 22-й хв. не реалізував вихід сам-на-сам з голкіпером суперників. Це, мабуть, були найбільш реальні моменти для взяття воріт. Наші, звісно, намагалися тиснути і навіть створювали щось схоже на загрози, періодично хапалися за голову Степаненко, Мудрик, Маліновський, Ігнатенко, але час спливав, а рятівного гола так і не було. Шотландці епізодами доволі гостро огризалися, хоча їхнього домінування на другому поверсі, як у недавній домашній грі, цього разу не спостерігалося. Загалом можна сказати, що захист збірної України, на відміну від того ж сумної пам’яті попереднього матчу в Глазго, не справляв враження прохідного двору, але в підсумку вийшло щось на зразок “Охрімової свити” з байки Л.Глібова: прикривши ноги, залишили відкритими голову (або навпаки – як кому подобається). Надійна (відносно – Луніну теж вистачало роботи у воротах) оборона – це добре, але забезпечити те, що було нам конче потрібне у звітній грі – хоч один забитий гол – повинна була таки група атаки, а ті, хто входив до неї, на жаль, забули давню істину про те, що в таких матчах зручними нагодами треба дорожити. І використовувати їх, а не бездарно марнувати. Недаремно, мабуть, спортивний ресурс WhoScored найкращими у збірній України визнав Миколенка і Луніна, а найгіршими – Ярмоленка і Довбика.

Олександр Петраков головною причиною невдачі назвав низьку реалізацію нагод: “На такому рівні, коли є моменти, треба забивати”. Також тренер віддав належне давній як світ оповідці про танцюриста, якому заважають танцювати… відомо що. “Сьогодні були дуже важкі погодні умови”, – сказав він. Тепер головним питанням в контексті збірної (крім, звичайно, результатів жеребкування груп відбору до Євро-2024) є: хто буде біля її керма наступного року. Називають кандидатуру Сергія Реброва.

Втім, журналіст Віктор Вацко розповів, що Петраков є вельми зручним для УАФ наставником. “Кажуть, що Петраков працює за 10 тисяч доларів на місяць. По суті, тренерський штаб обходиться УАФ у копійки. Крім того, порівняно з Шевченком Петраков дуже зручний тренер. Шевченко був дуже вимогливим з приводу логістики, побуту та решти речей навколо футболу. Петраков же не створює тиску на менеджмент УАФ, а працює з тим, що дають. І попереду у нас зміна поколінь у збірній, багатьом гравцям за 30 років. І замінити Ярмоленка, Степаненка та інших буде важко. І УАФ, ухвалюючи рішення про тренера, має це розуміти”, – сказав він.

Гроші, зміна поколінь, не кажучи вже про війну – це все зрозуміло. Але зараз, коли ще не минуло відчуття досади, не полишає думка: ну що ж завадило Ярмоленку на 8-й хв. матчу з Шотландією відправити м’яч у ворота, а не садонути ним у бік трибуни?

Вкотре хтось порозкидав нам під ноги оті кляті граблі…