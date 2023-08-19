На Тернопільщині аграрії завершили збір ранніх зернових культур, – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Цьогорічний урожай порадував працівників сільського господарства. Втім, експорт залишається проблемою для багатьох підприємців.

Для аграріїв поки що залишається доступним лише експорт суходолом. Збувати великі обсяги зерна таким чином складно.

«Проблемою залишається експорт зернових культур, технічних культур. Міністерство аграрної політики працює над зерновим коридором. Надіємося, що експорт буде продовжений, у світі є проблема з продовольчими культурами. Росія нам перекрила експорт зерна морським шляхом. Але надіємося, що буде вирішення цього питання. Частина експорту торік відбувалася через Європу, цього року також відбуватиметься», – зазначив Володимир Стахів.

Через проблеми з експортом аграрії втрачають на ціні. Зернові культури в Україні дешевшають.