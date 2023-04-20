Коли треба купувати новий холодильник і як вибрати правильно

Поза всілякими сумнівами холодильник є найголовнішим побутовим приладом у будинку, адже життя без їжі не можливе в принципі. Якщо обираєте якісний холодильник від відомого бренду, термін його експлуатації складає не менше ніж 10 років. На холодильники, що продаються в інтернет-магазині “Цитрус” за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/holodilniki/, гарантія складає від п’яти років і більше. Але як зрозуміти, що настав час для купівлі нового холодильника? Можливо дешевше вийде ремонт старого?

Фактори, що свідчать про необхідність купівлі нового холодильника

У багатьох домах ще можна побачити старі моделі, випущені 20-30 років тому. Господарі до того ж скажуть, що техніка працює нормально, а за весь час експлуатації лише декілька разів викликали майстрів.

Насправді є певні причини, що змушують придивлятися до нових холодильників в інтернет-магазині:

У ваших рахунках величезні суми за електрику

Сучасні моделі із класом енергоощадності A+… A+++ впродовж року споживають 170 – 270 кВт. Старий агрегат зі стаціонарною системою розморожування та поршневим компресором намотує вдвічі або навіть втричі більше енергії. Зважайте на те, що тарифи й надалі зростатимуть.

Продукти частіше псуються через плісняву та високу вологість

Це вже прямі збитки. Найбільші витрати у бюджеті будь-якої родини йдуть на продукти. З урахуванням цін на яйця чи ковбасні вироби, псування продуктів – це справжня трагедія. І все це відбувається через використання холодильника, що морально застарів.

Безпека

Стара техніка, що належить до класів енергоефективності B, C, D тощо, – це навантаження на електропроводку у домі. У новинах часто чуємо, що пожежі у житловому секторі трапляються переважно саме через замикання.

Можна перерахувати й інші причини купити новий холодильник:

набридло платити майстрам за ремонт і заправлення фреоном;

у вас у сім’ї поповнення;

зробили ремонт і старий холодильник не пасує до сучасного інтер’єру;

маєте побоювання, що холодильник “вмре” влітку, коли без нього ніяк.

Якщо хоча б якісь з цих чинників збігаються, краще зосередитися на пошуках нової моделі.

Як вибрати новий холодильник

Цілком вірогідно, що консультанти будуть пропонувати найдорожчі моделі з найкращими характеристиками. Добре, якщо маєте змогу відразу придбати місткий та надійний агрегат, що слугуватиме впродовж десятків років. Але можна знайти й недорогі варіанти з гарними відгуками від покупців. Бюджетні холодильники варті уваги випускають такі компанії:

Ardesto – від п’яти тисяч гривень;

Liebherr – 10 тис.;

Snaige – від 13 тисяч;

Whirlpool – 15;

Indesit – 17-18;

Можна знайти недорогі холодильники у модельних лінійках Samsung, Gorenje, Beko, Bosch тощо.

Яким же повинен бути ідеальний холодильник для дому:

Високий клас енергоефективності; Система No Frost; Достатній об’єм для вашої родини – 200 літрів на чотири особи, 250 – на п’ять тощо; Низький рівень шуму від 34 до 40 дБ; Інверторний компресор.

Більше корисної інформації про вибір холодильників можна знайти в інтернет-магазині “Цитрус”, де всім охочим запропонують швидке оформлення розстрочки та кредитів на побутову техніку.