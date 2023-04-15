Багато хто знайомий із брендом Bosch, який зарекомендував себе з кращого боку. Ця компанія одна з найвідоміших у світі завдяки різноманітності продукції, її надійності та ефективності. Побутову техніку компанія також виготовляє і зокрема холодильники. Великий модельний ряд і різноманітність функцій дозволяють зробити вдалий вибір, ґрунтуючись на своїх запитах та уподобаннях.

Аналізуючи критерії для вибору, вдасться зробити успішну покупку. Ознайомитись із пропозиціями зручніше тут https://comfy.ua/refrigerator/brand__bosch/, де є критерії відбору, детальний опис кожного холодильника, фотографії та ключові параметри. Консультанти нададуть додаткову допомогу при виборі, враховуючи бюджет та вимоги клієнта.

Розміщення холодильника

Це один із ключових критеріїв класифікації. За цим параметром розрізняють два види пристроїв:

Вбудовані. Інтегруються в кухонний гарнітур, тому з першого разу важко знайти, де розташований холодильник. Практичне рішення для невеликих квартир; Окремо стоять. Найбільш популярні моделі серед покупців. Відрізняються широким діапазоном об’єму.

У разі нестабільності електромережі слід звернути увагу на час збереження холоду при автономному режимі. Сучасні моделі тримають від 12 до 24 години. Цього достатньо, щоб зберегти ідеальні смакові якості страв та заготовок.

Найбільш енергозберігаючі моделі холодильників Bosch мають позначення А+ та А++. Вартість таких видів суттєво вища, зате буде економія на електриці. З доступних габаритів, підбираються холодильники на одну або дві камери. Двокамерні моделі є універсальним варіантом для дому, а однокамерні встановлюються у готелях, невеликих квартирах чи дачах.

Система охолодження

Компанія Bosch застосовує різні варіанти охолодження. Усього на вибір представлено три варіанти:

Статична. Після досягнення потрібної температури вироблення холоду припиняється. Холод не поширюватиметься камерою холодильника, що впливає на утворення підвищеної вологості. Вона стікає в спеціальну ємність, але на стінках може замерзати лід. Такі холодильники кілька разів на рік слід розморожувати; No Frost. Відмінний варіант для сучасної людини. Холодне повітря постійно циркулює усередині камери за рахунок вентилювання. Волога не накопичується, смакові якості продуктів зберігаються високому рівні; Комбінована. Система схожа на статичне компонування, але доповнюється вентилятором.

Сьогодні покупці найчастіше вважають за краще вибирати No Frost.

Додаткові опції

Набір додаткових можливостей та особливостей виглядає так:

сухе заморожування;

зона свіжості;

перевішування дверей;

режим відпустки;

захист від дітей.

Всі холодильники від німецького бренду виглядають стильно та оригінально. Вони стануть ідеальним доповненням практично будь-якої сучасної кухні. Вони не вимагають відповідного обслуговування, але догляд за ними з урахуванням рекомендацій виробника не завадить.