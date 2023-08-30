Хвилю дощів передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у регіоні очікується проходження холодного атмосферного фронту. Після опадів температурні показники знижуватимуться. Через дощі та грози у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, останніми днями серпня спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Вночі можливі невеликі короткочасні дощі. Вдень місцями спостерігатимуться значні дощі, грози, вдень подекуди град. Температура вночі 18 – 23°, вдень 24 – 29°.

«У західних областях нарешті знизилася температура повітря до милосердної. Це не просто так, а дощі допомогли. Саме в цій частині України далі очікуються сильні зливи, шквали і навіть град», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, послаблення спеки очікується з початку вересня. Осінь береться до виконання своїх обов’язків.